В понедельник «Балтика» и «Локомотив» проведут матчи в своих чемпионатах

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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В понедельник, 10 марта, калининградские «Балтика» и «Локомотив» проведут домашние матчи в своих чемпионатах. Игры футбольного и волейбольного клубов запланированы на 19:00 (0+).

Балтийцы на «Ростех Арене» встретятся с волгоградским «Ротором» в рамках 23 тура Первой лиги. Прошлый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу волжан, при том что калининградцы во втором тайме играли в большинстве. На данный момент «Балтика» возглавляет турнирную таблицу первенства с 46 очками. «Ротор» идёт девятым с 31 баллом в активе.

«Локомотив» вступает в плей-офф женской Суперлиги четвертьфинальным противостоянием с «Уралочкой-НТМК». Завершив регулярный чемпионат на втором месте, калининградки встретятся с седьмой командой турнира. Последняя встреча между клубами прошла во дворце спорта «Янтарный» 15 февраля. Тогда «Локомотив» оказался сильнее соперниц со счётом 3:1.

В конце недели, 16 марта, в Калининграде также пройдёт матч тура Первой лиги, несмотря на то что «Балтика» этот игровой уикенд проведёт на выезде. Встречу 24 тура на «Ростех Арене» с саратовским «Соколом» проведёт волгоградский «Ротор». Волжане вынуждены играть домашний матч на другом поле из-за состояния газона на «Волгоград Арене».

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