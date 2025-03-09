В понедельник «Балтика» и «Локомотив» проведут матчи в своих чемпионатах

В понедельник, 10 марта, калининградские «Балтика» и «Локомотив» проведут домашние матчи в своих чемпионатах. Игры футбольного и волейбольного клубов запланированы на 19:00 (0+).

Балтийцы на «Ростех Арене» встретятся с волгоградским «Ротором» в рамках 23 тура Первой лиги. Прошлый матч команд завершился со счётом 2:0 в пользу волжан, при том что калининградцы во втором тайме играли в большинстве. На данный момент «Балтика» возглавляет турнирную таблицу первенства с 46 очками. «Ротор» идёт девятым с 31 баллом в активе.

«Локомотив» вступает в плей-офф женской Суперлиги четвертьфинальным противостоянием с «Уралочкой-НТМК». Завершив регулярный чемпионат на втором месте, калининградки встретятся с седьмой командой турнира. Последняя встреча между клубами прошла во дворце спорта «Янтарный» 15 февраля. Тогда «Локомотив» оказался сильнее соперниц со счётом 3:1.