В Калининграде волгоградский «Ротор» сыграл вничью с саратовским «Соколом»

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Все новости по теме: Спорт

В Калининграде волгоградский «Ротор» в номинальном домашнем матче сыграл вничью с саратовским «Соколом». Встреча 24 тура Первой лиги прошла в воскресенье, 16 марта, и завершилась со счётом 2:2.

Матч начался с автогола волгоградцев уже на пятой минуте игры. Свои ворота поразил защитник Заурбек Плиев. В середине первого тайма саратовцы удвоили собственное преимущество. Сделал это полузащитник хозяев Павел Забелин.

«Ротор» смог отыграться только ближе к концу второго тайма. Дубль в ворота «Сокола» оформил нападающий Дмитрий Лаврищев. Его голы трибуны увидели на 70 и 88 минутах матча.

Напомним, волгоградский «Ротор» вынужденно перенёс встречу с саратовским «Соколом» в Калининград из-за состояния футбольного поля на своей арене. Такое решение принял тренерско-административный штаб футбольного клуба. Это было необходимо в целях полноценного восстановления игроков и сохранения недельного тренировочного цикла. В параллельном матче калининградская «Балтика» обыграла «Тюмень» на выезде и вернула себе единоличное первенство в турнирной таблице чемпионата.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter