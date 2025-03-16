В Калининграде волгоградский «Ротор» сыграл вничью с саратовским «Соколом»

В Калининграде волгоградский «Ротор» в номинальном домашнем матче сыграл вничью с саратовским «Соколом». Встреча 24 тура Первой лиги прошла в воскресенье, 16 марта, и завершилась со счётом 2:2.

Матч начался с автогола волгоградцев уже на пятой минуте игры. Свои ворота поразил защитник Заурбек Плиев. В середине первого тайма саратовцы удвоили собственное преимущество. Сделал это полузащитник хозяев Павел Забелин.

«Ротор» смог отыграться только ближе к концу второго тайма. Дубль в ворота «Сокола» оформил нападающий Дмитрий Лаврищев. Его голы трибуны увидели на 70 и 88 минутах матча.