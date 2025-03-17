Во вторник «Локомотив» проведёт решающий матч за выход в полуфинал Суперлиги

Во вторник, 18 марта, калининградский «Локомотив» проведёт решающий матч за выход в полуфинал Суперлиги. Во Дворце спорта «Янтарный» железнодорожницы встретятся с екатеринбургской «Уралочкой-НТМК» (0+).

Матч запланирован на 19:00. Он станет третьим и финальным в четвертьфинальной серии между второй и седьмой командами регулярного первенства. После двух игр первой стадии плей-офф «Локомотив» и «Уралочка» 10 и 14 марта обменялись домашними победами со счётом 3:1.

На данный момент в полуфинал Суперлиги вышло только казанское «Динамо — Ак-Барс». Коллектив из Татарстана обыграл в двух матчах краснодарское «Динамо». В оставшихся двух противостояниях по итогам двух встреч равенство в серии. 18 марта свои решающие игры проведут «Ленинградка» и «Динамо-Метар», а также московское «Динамо» и «Заречье-Одинцово». Полуфинальные пары сформируются по итогам четвертьфинальных серий.