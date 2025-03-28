В субботу «Локомотив» сыграет в третьем матче полуфинала Суперлиги

В субботу, 29 марта, калининградский «Локомотив» сыграет в третьем матче полуфинала женской Суперлиги. Матч с «Ленинградкой» пройдёт в Санкт-Петербурге и начнётся в 16:00 (0+).

По итогам серии игр в Калининграде в полуфинальном противостоянии перед третьей встречей ничья. Команды обменялись победами: 23 марта сильнее оказались гости из Северной столицы, а 25-го — железнодорожницы. Следует отметить, что вторую игру волейболистки Андрея Воронкова провели увереннее и обыграли «Ленинградку» «всухую».

В третьем сете второго матче центральная блокирующая «Локомотива» Валерия Зайцева получила травму голеностопа. В пятницу, 28 марта, в телеграм-канале клуба опубликовали обращение волейболистки, в котором она говорит, что «всё не так плохо, как могло бы быть, <...> так что, возможно, увидимся с вами даже в этом сезоне». Зайцева сообщила, что получила результаты МРТ и попросила болельщиков поддержать железнодорожниц в следующих двух играх.

Напомним, что полуфинальные серии проходят до трёх победных матчей. В параллельной стадии встречаются «Динамо — Ак-Барс» и «Заречье-Одинцово». По итогам двух игр казанский клуб ведёт в серии со счётом 2:0.