Талалаев о борьбе за чемпионство РПЛ: не надо себя на это настраивать

Главный тренер калининградской «Балтики» Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство Российской Премьер-лиги в следующем сезоне. Об этом наставник заявил в интервью «Матч ТВ».

Он пояснил, что в кампании 2025/2026 хотел бы видеть такое же отношение футболистов к своей работе, какое было в этом сезоне. По словам Талалаева, при качестве работы придёт игра, а за ней и результат. При этом в клубе нужно усиливать конкуренцию и продолжать работать в привычной манере. В качестве подтверждения своих слов тренер привёл в пример грозненский «Ахмат», с которым двигался вперёд поступательно и в течение нескольких сезонов.

«Если кто-то рассчитывает, что мы сейчас придем и сразу будем конкурентоспособны в борьбе за чемпионство, то это неправда, не надо себя на это настраивать. Я уже сказал слово — „Сбалансированность“. Она будет определяющим фактором во всем. А конкретные задачи по местам, очкам можно будет назвать уже после закрытия трансферного окна, когда мы будем полностью укомплектованы. Тогда это не будет бравадой перед болельщиками, не обычной показухой, а реальными задачами. Людей я обманывать не привык. Тем более таких, как в Калининграде: то, как болеют за свою команду здесь, я еще не видел», — рассказал менеджер.

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