В «Балтике» заявили о повышении цен на билеты в следующем сезоне

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Калининградская «Балтика» намерена увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.

Менеджер отметил, что «Балтика» планирует вернуться в Российскую Премьер-лигу «всерьёз и надолго». На вопрос, удастся ли побороться за тройку самых посещаемых команд РПЛ, гендиректор ответил, что нынешний сезон показал, насколько Калининград любит клуб. При этом задачи кого-либо обогнать по посещаемости у клуба нет. Главная цель — сделать каждую игру праздником для болельщиков. Это касается спортивной составляющей и предматчевых активностей.

«Стоимость билетов увеличится, но не кардинально. Одна из основных задач „Балтики“ — сохранить болельщиков на стадионе», — заявил Измайлов.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото. В следующем сезоне «Балтика» примет участие в розыгрыше Российской Премьер-лиги. Главный тренер Андрей Талалаев призвал болельщиков клуба не настраивать себя на то, что команда будет бороться за чемпионство РПЛ.

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