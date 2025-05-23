В «Балтике» заявили о повышении цен на билеты в следующем сезоне

Калининградская «Балтика» намерена увеличить стоимость билетов на домашние матчи в сезоне 2025/2026. Об этом в интервью «Матч ТВ» заявил генеральный директор футбольного клуба Равиль Измайлов.

Менеджер отметил, что «Балтика» планирует вернуться в Российскую Премьер-лигу «всерьёз и надолго». На вопрос, удастся ли побороться за тройку самых посещаемых команд РПЛ, гендиректор ответил, что нынешний сезон показал, насколько Калининград любит клуб. При этом задачи кого-либо обогнать по посещаемости у клуба нет. Главная цель — сделать каждую игру праздником для болельщиков. Это касается спортивной составляющей и предматчевых активностей.

«Стоимость билетов увеличится, но не кардинально. Одна из основных задач „Балтики“ — сохранить болельщиков на стадионе», — заявил Измайлов.