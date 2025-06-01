Два состава «Локомотива» взяли медали третьего этапа ЧР по пляжному волейболу

Фото: ВК «Локомотив» Калининградская область
Фото: ВК «Локомотив» Калининградская область
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Два состава калининградского «Локомотива» взяли медали третьего этапа Чемпионата России по пляжному волейболу. Стадия прошла в Туле и завершилась 1 июня.

Арина Ряжнова в паре с Елизаветой Лудковой взяли бронзу. В матче за третье место они оказались сильнее соперниц из Академии пляжного волейбола из Москвы. В финальном матче состав «Локомотива-2» представляли Мария Егорова и Мария Лазуренко. Они уступили спортсменкам из московского «Динамо». Итого у калининградского «Локомотива» бронза и серебро третьего этапа Чемпионата России.

Четвёртый этап первенства пройдёт в Магнитогорске. Он стартует 5 июня и продлится до 9-го числа.

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