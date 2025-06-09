В Калининграде анонсировали масштабный фестиваль «Триатлон поколений»

Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
Фото: Виталий Невар / «Новый Калининград»
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6 июля, в рамках празднования Дня города, на стадионе «Балтика» состоится уникальное культурно-спортивное событие, объединяющее жителей разных возрастов — фестиваль «Триатлон поколений» (0+). Об этом сообщила пресс-служба горадминистрации.

«Участниками станут 50 межпоколенческих команд, каждая из которых включает представителей разных возрастных групп (8–17, 18–29, 30+). Им предстоит пройти насыщенную программу: спортивные испытания в духе пионерии, дворовые игры прошлого, динамичные эстафеты и современные челленджи. Все активности объединяет идея путешествия сквозь десятилетия, поддержки и взаимного наставничества. Ключевой точкой фестиваля станет интерактивное пространство „Выставка поколений“, где эпохи будут переплетаться через музыку, моду, предметы быта и символы времени. Гости смогут перемещаться между разными десятилетиями и окунуться в атмосферу прожитых лет», — уточнили власти.

Гостям фестиваля обещают творческие и спортивные площадки с мастер-классами, играми и танцевальными баттлами; детскую зону с анимацией и активностями; стритфуд; концерт с хитами разных лет; розыгрыши и подарки.

Вход свободный, но необходима регистрация как гостей праздника, так и команд-участниц. Как подчеркивают в мэрии, все члены команд должны также пройти индивидуальную регистрацию. Подробности, а также программу мероприятий можно уточнить на сайте фестиваля.

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