Калининград планирует претендовать на матчи Суперкубка и сборной России по футболу

Калининград планирует претендовать на проведение матчей Суперкубка и сборной России. Об этом заявил губернатор Алексей Беспрозванных, его слова приводит «Матч ТВ».

«Конечно, мы будем подавать заявки на проведение таких мероприятий [матчи Суперкубка и игры сборной России]. Тем более опыт проведения подобных матчей у нас имеется, а „Ростех Арена“ соответствует всем требованиям и не раз признавалась лучшей ареной на различных премиях», — ответил губернатор на вопрос, будет ли Калининград претендовать на проведение матчей под эгидой РФС.

Напомним, что 17 июля 2021 года на тогда ещё стадионе «Калининград» состоялся матч за Суперкубок России по футболу: петербургский «Зенит» забил три безответных гола в ворота московского «Локомотива». Игру посмотрели вживую более 16 тысяч болельщиков. Спустя несколько дней глава регионального Роспотребнадзора Елена Бабура заявила, что проведение матча со зрителями было недопустимым с точки зрения действующих в стране ограничений по коронавирусу. Вслед за этим региональные власти ограничили посещаемость игр местных «Балтики» и волейбольного клуба «Локомотив» 500 зрителями, а Роспотребнадзор решил привлечь к административной ответственности стадион «Калининград» и Российскую премьер-лигу.

Стадион в Калининграде официально открыли 12 мая 2018 года перед стартом домашнего для России Чемпионата мира. Тогда он получил одноимённое с городом название — «Калининград». Помимо четырёх матчей группового этапа Мундиаля (Хорватия — Нигерия, Сербия — Швейцария, Испания — Марокко и Англия — Бельгия), арена принимала матчи Лиги наций УЕФА и квалификации Евро-2020.

Так, 11 октября 2018 года сборная России здесь расписала мировую со шведами, а 9 сентября 2019 минимально обыграла национальную сборную Казахстана. Летом 2023 года стадион «Калининград» переименовали в «Ростех Арену». На данный момент он используется в качестве домашнего поля для футбольного клуба «Балтика», который по итогам сезона 2024/2025 вновь вышел в Российскую Премьер-лигу.