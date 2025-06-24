«Балтика» подписала нигерийского нападающего из болгарской «Арды»

Чинонсо Оффор. Изображение: ФК «Балтика»
Чинонсо Оффор. Изображение: ФК «Балтика»
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«Балтика» подписала нигерийского нападающего Чинонсо Оффора. Он переехал в Калининград их болгарской «Арды». Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Спортсмену 25 лет. Свою карьеру он начал в 2012 году в Лагосе, а в 2017-м перебрался на северный Кипр. На острове Оффор выступал за «Бинатли». После кипрского этапа карьеры Чинонсо перебрался в Латвию. За «Даугавпилс» он провёл 23 матча, в которых забил три мяча и отдал 10 голевых передач.

«В 2020 форвард перебрался в другой латвийский клуб — РФШ, где сыграл в 17 матчах (6+4). В ноябре того же года Оффор подписал контракт с клубом „Чикаго“ из МЛС. В начале 2024 года Чинонсо отправился в болгарский клуб „Арда“, за который принял участие в 48 встречах (9+12). Трудовое соглашение заключено до 30 июня 2029 года», — представил клуб своего новичка.

В июне «Балтику» пополнили пять футболистов. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем. В середине месяца клуб объявил о подписании полузащитника Даниила Уткина и защитника Мингияна Бевеева.

Сезон Российской Премьер-лиги стартует 18 июля. В период до 21-го числа балтийцы на «ВТБ-Арене» встретятся с «Динамо». Во второй игровой день калининградцев ждёт поединок со «Спартаком». Он должен состояться с 25 по 28 июля. Первый домашний матч кампании запланирован на 1-4 августа. В этот день на «Ростех Арену» приедет московское «Торпедо». Главный тренер клуба Андрей Талалаев заявил, что два домашних матча за первые семь туров для «Балтики» — «счастливая случайность».

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