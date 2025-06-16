В выходные «Балтика» подписала двух новичков и рассталась с одним игроком

Даниил Уткин, Мингиян Бевеев и Жоао Ламейра. Изображения: ФК «Балтика»

В июньские выходные «Балтика» подписала двух новичков и рассталась с одним игроком. О трансферных новостях калининградский клуб рассказал в своих медиа.

Полузащитник «Ростова» Даниил Уткин перешёл в «Балтику» на правах аренды до июня 2026 года. Он является воспитанником академии «Краснодара». За главную команду «быков» он провёл 64 матча, в которых забил семь мячей и отдал три голевые передачи.

«В 2021 году на правах аренды перешёл в „Ахмат“, где в общей сложности провел 50 матчей, отметился одиннадцатью голами и семью ассистами. Летом 2022-го присоединился к „Ростову“, проведя за клуб 73 игры, забив четыре мяча и сделав семнадцать голевых передач. Сезон 2024/25 начал в „Ахмате“, куда вновь отправился в аренду: 28 матчей, один гол и четыре ассиста», — представил клуб своего новобранца.

Второй новичок в команде Андрея Талалаева — крайний защитник Мингиян Бевеев. Он переехал в Калининград из Екатеринбурга, где играл за «Урал». Бевеев начал играть в футбол в спортшколе Элисты. До переезда на Урал защитник успел поиграть за «Волгарь», новочеркасский «Митос» и новотроицкую «Носту». Затем он отправился в «КАМАЗ», а в 2022 году усили красноярский «Енисей».

«В июне 2022-го Мингиян вновь вернулся в „Урал“, где провёл три сезона, сыграл 93 матча, забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи. Трудовое соглашение заключено до 30 июня 2027 года», — рассказали в «Балтике» о втором новичке.

При этом команду покинул португальский полузащитник, которого в 2023 году подписывали в качестве усиления перед первым заходом в Российскую Премьер-лигу. «Трудовой договор между футбольным клубом „Балтика“ и Жоао Ламейра расторгнут по соглашению сторон. Жоао пополнил ряды балтийцев в июне 2023-го. За это время полузащитник принял участие в шести матчах», — попрощался калининградский клуб.

За первые дни трансферного окна-2025 «Балтику» пополнили три футболиста. Первым в клуб перешёл босниец Стефан Ковач. Затем калининградцы подписали нападающего из Нигерии Тентона Йенне. После него «Балтика» заключила договор с защитником Элдаром Чивичем.

В сезоне 2024/2025 «Балтика» стала чемпионом Первой лиги России по футболу, взяв трофей впервые за 30 лет. Статус победителя турнира калининградцам достался по итогам 33-го тура, в котором балтийцы сыграли вничью с красноярским «Енисеем». Набранное очко позволило команде Андрея Талалаева стать недосягаемой для конкурентов за золото.