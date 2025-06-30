Власти Калининграда анонсировали Кубок по боксу на Верхнем озере 5 июля

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В субботу, 5 июля, на Верхнем озере состоится Кубок по боксу на призы главы администрации города Калининграда (6+). В турнире примут участие воспитанники училища олимпийского резерва, секций по боксу из Калининграда, Балтийска, Ладушкина, Светлого, Советска. Об этом сообщает пресс-служба горадминистрации.

Поединки участников турнира начнутся в 14:00. Однако зрителей и любителей бокса приглашают прийти пораньше: в 12:00 вице-чемпион мира по боксу Алексей Шайдулин проведёт мастер-класс, а в 13:00 все желающие смогут проверить силу удара на специальном тренажёре. Помимо бокса, для детей и взрослых предусмотрена развлекательная программа (0+).

Организатор мероприятия — Федерация бокса Калининградской области при поддержке администрации Калининграда.

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