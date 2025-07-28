Во вторник «Балтика» начинает свой групповой этап в Кубке России

Во вторник, 29 июля, «Балтика» начинает свой групповой этап в Кубке России. Первый матч турнира для калининградцев начнётся в 17:30 в Самаре (0+).

Соперником в стартовой игре кубка станет тольяттинский «Акрон». За свою историю балтийцы восемь раз встречались с командой из Самарской области: шесть раз в Первой лиге и дважды в рамках товарищеских матчей. В этих играх «Балтика» одержала шесть побед, ещё дважды команды сыграли вничью.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).