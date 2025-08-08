В субботу «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре

В субботу, 9 августа, калининградская «Балтика» сыграет с «Крыльями Советов» в Самаре. Игра пройдёт в рамках четвёртого тура Российской Премьер-лиги и начнётся в 12:30 (0+).

За всё время клубы из Калининграда и Самары играли между собой 18 раз. Восемь из этих матчей состоялись в рамках высшего дивизиона страны, шесть — в Первой лиге, ещё четыре прошли в Кубке России. Восемь раз победителем становились «Крылья Советов». «Балтика» обыграла поволжский клуб в шести встречах.

Последняя игра между командами состоялась в 24-м туре РПЛ сезоне 2023/2024. Тогда калининградцы оказались сильнее оппонентов со счётом 2:1. Победу балтийцам принесли голы экс-игроков Анхело Энрикеса и Дмитрия Рыбчинского.

Драматическая концовка: как «Балтика» обыграла «Крылья Советов»