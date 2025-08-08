«Балтика» отдала в аренду «Тюмени» молодого крайнего защитника

Изображение: ФК «Балтика»
Изображение: ФК «Балтика»
«Балтика» отдала в аренду «Тюмени» молодого крайнего защитника Дмитрия Бегуна. Об этом калининградский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Между футбольными клубами „Балтика“ и „Тюмень“ заключено соглашение о переходе защитника Дмитрия Бегуна на правах аренды до 31 мая 2026-го. Дмитрий пополнил ряды Балтийцев в июле 2024-го. За калининградцев Бегун провел семь встреч. Также защитник выступал за вторую команду бело-синих, где провел восемь матчей», — говорится в сообщении.

Бегун переехал в Калининград в июле 2024 года. Он является воспитанником владивостокского «Луча-Энергии». В 2020 году он перебрался в молодёжную команду ЦСКА, с которой завоевал золото МФЛ. Спустя год карьера футболиста продолжилась в московском «Динамо», где он выступал за «молодёжку» и дубль бело-голубых во Второй лиге. В 2022 Бегун дебютировал за динамовцев в Кубке России по футболу.

