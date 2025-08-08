«Балтика» отдала в аренду «Тюмени» молодого крайнего защитника Дмитрия Бегуна. Об этом калининградский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

«Между футбольными клубами „Балтика“ и „Тюмень“ заключено соглашение о переходе защитника Дмитрия Бегуна на правах аренды до 31 мая 2026-го. Дмитрий пополнил ряды Балтийцев в июле 2024-го. За калининградцев Бегун провел семь встреч. Также защитник выступал за вторую команду бело-синих, где провел восемь матчей», — говорится в сообщении.