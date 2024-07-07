«Балтика» подписала молодого крайнего защитника из «СКА-Хабаровска»

Калининградская «Балтика» подписала крайнего защитника из «СКА-Хабаровска», 21-летнего Дмитрия Бегуна. Об этом футбольный клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Бегун является воспитанником владивостокского «Луча-Энергии». В 2020 году он перебрался в молодёжную команду ЦСКА, с которой завоевал золото МФЛ. Спустя год карьера футболиста продолжилась в московском «Динамо», где он выступал за «молодёжку» и дубль бело-голубых во Второй лиге. В 2022 Бегун дебютировал за динамовцев в Кубке России по футболу. Соглашение с калининградским клубом рассчитано на 5 лет.

«В июле 2023-го вернулся на Дальний Восток, подписав соглашение со „СКА-Хабаровск“. За хабаровчан провел 26 матчей и отметился одним ассистом», — представила «Балтика» своёго новичка.

Из «Балтики» в конце июня ушли защитник Александр Жиров, вратарь Сослан Джанаев, полузащитники Данила Козлов и Максим Кузьмин. Ранее клуб покинули Кристиян Бистрович, Виталий Лисакович, Евгений Латышонок, Иван Коновалов, Джоэль Фамейе, Гедеон Гузина, Роберто Фернандес, Дмитрий Рыбчинский, Анхело Энрикес, Владислав Лазарев и Иван Остойич, а также тренер Артём Булойчик и медицинский штаб. 2 июля из клуба ушёл Никола Радмановац.

В Калининград для участия в составе «Балтики» переехал полузащитник из «СКА-Хабаровска» Илья Петров. 15 июня состав «Балтики» также пополнил 18-летний защитник молодёжной команды московского «Локомотива» Тимофей Щелкунов. Главным тренером калининградского футбольного клуба после ухода Сергея Игнашевича стал Александр Грищенко, возглавлявший в прошлом «Балтику-БФУ им. И. Канта». Молодыми подписаниями клуба также стали Николай Титков, Владислав Саусь и Кирилл Никишкин. 1 июля стало известно, что балтийцы на сборах просматривают юнцов из «Химок» и белорусского «Энергетика-БГУ». 2 июля состав калининградцев пополнил известный местным болельщикам футболист из «Акрона» Никита Глушков.

Болельщики футбольного клуба создали петицию, адресованную и.о. главы области, с просьбой вывести команду из «глубочайшего кризиса». Министерство спорта региона на странице врио губернатора Алексея Беспрозванных «ВКонтакте» заявило, что «калининградская „Балтика“ делает всё возможное, чтобы выполнить задачу на сезон и снова повыситься в классе».