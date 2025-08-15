В Калининграде анонсировали проведение «Спортивного пикника»

На территории административного корпуса БФУ им.И.Канта на ул. Невского 24 августа проведут «Спортивный пикник» (0+). Об этом сообщает пресс-служба городской администрации.

В программе: спортивные соревнования с подарками, игры с аниматорами, аквагрим, шоу мыльных пузырей, мастер-классы, концертная программа.

Открытие «Спортивного пикника» состоится 24 августа на ул. Невского, 14. Регистрация участников начнётся в 12:00, начало мероприятия — в 12:30.

Спортивно-физкультурный проект организует КРОО ООО «Российский Союз Молодёжи». Мероприятие пройдёт в рамках социального гранта в сфере физической культуры и спорта, при поддержке комитета по социальной политике администрации города.