Полузащитник «Балтики» о переходе из Второй лиги: представить такое было сложно

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов, перешедший из команды Второй лиги в калининградский клуб, заявил, что месяц назад не мог себе представить такой «огромный скачок» в своей карьере. «Новому Калининграду» футболист рассказал, что, дебютируя за балтийцев в Премьер-лиге, волнения от количества людей на трибунах он не испытывал.

В игре с «Локомотивом» (гостевое поражение 2:0) Беликов впервые вышел в стартовом составе за новый клуб. Он признался, что, когда его фамилию объявляли на «РЖД Арене», были «невероятные эмоции».

«Огромное спасибо тренерскому штабу за доверие. Я, конечно, стараюсь его оправдывать. Да, представить такое [игру за клуб РПЛ на большом стадионе] месяц назад было действительно сложно. Это огромный скачок вперед. <...> Учитывая, что это была моя первая игра в старте на таком уровне, где-то что-то не получалось — это естественно. Но я старался, работал на поле. Дальше уже тренерский штаб оценит», — отметил спортсмен.

Потасовку с игроком «Локомотива» Алексеем Батраковым он считает стандартной ситуацией в мужском футболе. Упав на газон после борьбы за мяч, калининградец задел его, когда пытался подняться. Из-за накала игры соперник и завёлся.

Дебют Беликова за «Балтику» состоялся в домашнем матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). Из-за 17 тыс. болельщиков он «не то чтобы сильно волновался». Главным в тот день, по его словам, «было очень сильное желание победить». Результат матча является подтверждением этой мотивации.

«Конечно, такого опыта у меня не было. Когда выходишь на поле и видишь эти трибуны, чувствуешь, как они поддерживают — это невероятно мотивирует! Хочется только побеждать. Но, если честно, сама поддержка не мешает играть, не отвлекает. Волнения именно от количества людей я не испытывал», — резюмировал новичок «Балтики».