Полузащитник «Балтики» о переходе из Второй лиги: представить такое было сложно

Иван Беликов. Фото: ФК «Балтика»
Иван Беликов. Фото: ФК «Балтика»
Все новости по теме: Балтика

Полузащитник «Балтики» Иван Беликов, перешедший из команды Второй лиги в калининградский клуб, заявил, что месяц назад не мог себе представить такой «огромный скачок» в своей карьере. «Новому Калининграду» футболист рассказал, что, дебютируя за балтийцев в Премьер-лиге, волнения от количества людей на трибунах он не испытывал.

В игре с «Локомотивом» (гостевое поражение 2:0) Беликов впервые вышел в стартовом составе за новый клуб. Он признался, что, когда его фамилию объявляли на «РЖД Арене», были «невероятные эмоции».

«Огромное спасибо тренерскому штабу за доверие. Я, конечно, стараюсь его оправдывать. Да, представить такое [игру за клуб РПЛ на большом стадионе] месяц назад было действительно сложно. Это огромный скачок вперед. <...> Учитывая, что это была моя первая игра в старте на таком уровне, где-то что-то не получалось — это естественно. Но я старался, работал на поле. Дальше уже тренерский штаб оценит», — отметил спортсмен.

Потасовку с игроком «Локомотива» Алексеем Батраковым он считает стандартной ситуацией в мужском футболе. Упав на газон после борьбы за мяч, калининградец задел его, когда пытался подняться. Из-за накала игры соперник и завёлся.

Дебют Беликова за «Балтику» состоялся в домашнем матче третьего тура РПЛ против «Оренбурга» (3:2). Из-за 17 тыс. болельщиков он «не то чтобы сильно волновался». Главным в тот день, по его словам, «было очень сильное желание победить». Результат матча является подтверждением этой мотивации.

«Конечно, такого опыта у меня не было. Когда выходишь на поле и видишь эти трибуны, чувствуешь, как они поддерживают — это невероятно мотивирует! Хочется только побеждать. Но, если честно, сама поддержка не мешает играть, не отвлекает. Волнения именно от количества людей я не испытывал», — резюмировал новичок «Балтики».

Иван Беликов переехал в Калининград в конце июля из «Твери». Ранее футболист выступал за каменск-шахтинский «Строитель» в дивизионе Б Второй лиги. За клуб из Ростовской области Иван провёл 23 матча, в которых отдал две результативные передачи. За тверской клуб Беликов отыграл менее полугода.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Обсудить в ВКонтакте
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2025 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная, д.2, кабинет 308

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Шевченко О.Ю.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2021», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter