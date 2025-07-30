«Балтика» подписала полузащитника из клуба Второй лиги России

«Балтика» подписала полузащитника Ивана Беликова из «Твери», выступающей во Второй лиге России. Об этом калининградский клуб сообщил в своём телеграм-канале.

Ранее футболист выступал за каменск-шахтинский «Строитель» в дивизионе Б Второй лиги. За клуб из Ростовской области Иван провёл 23 матча, в которых отдал две результативные передачи. За тверской клуб Беликов отыграл менее полугода.

«Иван — молодой и перспективный полузащитник. <...> В марте 2025 года Беликов стал игроком ФК „Тверь“, за который сыграл 12 матчей, записав в актив 2 ассиста и 1 забитый мяч. Мы рады приветствовать Ивана в дружной семье Балтийцев и желаем ему успехов!» — представил клуб своего новичка.

Контракт с ним «Балтика» подписала до лета 2029 года. Transfermarkt сообщает, что за него клуб перечислил «Твери» 32 тыс. евро.

По состоянию на 30 июля калининградцы подписали восьмерых футболистов. Это защитники Элдар Чивич, Мингиян Бевеев, Александр Филин и Кирилл Обонин, полузащитники Даниил Уткин и Стефан Ковач, нападающие Тентон Йенне, Чинонсо Оффор и Айман Мурид. К этому времени «Балтику» покинули Александр Осипов, Хызыр Аппаев, Никита Глушков, Денис Терентьев, Олег Исаенко, Виталий Лисакович, Евгений Чернов и Жоао Ламейра, а Никиту Бозова, Кирилла Никишина и Абу-Саида Эльдарушева клуб отдал в аренду ярославскому «Шиннику», волгоградскому «Ротору» и белорусскому «МЛ Витебску» соответственно.

По итогам двух стартовых туров Российской Премьер-лиги калининградцы набрали четыре очка из шести возможных. В матче открытия чемпионата балтийцы сыграли вничью с «Динамо». Во второй игровой день бело-синие разгромили «Спартак». Обе встречи прошли в Москве. Накануне клуб проиграл тольяттинскому «Акрону» в первом матче группового этапа Кубка России.

3 августа «Балтика» проведёт первый домашний матч нового сезона Российской премьер-лиги. В Калининград приедет «Оренбург», который заменил дисквалифицированное московское «Торпедо». Стартовый свисток запланирован на 14:45 (0+).