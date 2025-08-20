КДК РФС оштрафовал Талалаева за жест в матче с «Локомотивом»

Контрольно-дисциплинарная комиссия Российского футбольного союза оштрафовала главного тренера «Балтики» Андрея Талалаева за неприличный жест в матче с московским «Локомотивом» (1:1). Об этом пишет ТАСС со ссылкой на главу КДК Артура Григорьянца.

Во время игры Талалаев, разговаривая на повышенных тонах с Михаилом Галактионовым и его штабом, несколько раз ударил ладонью по кулаку. На этот жест в «Локомотиве» обратили внимание и подали соответствующее заявление в комитет. На заседании присутствовал также и главный тренер «Балтики». По итогам рассмотрения дела за жест его оштрафовали на 50 тыс. рублей. Ещё 20 тыс. рублей наказания на Талалаева наложили из-за опоздания на послематчевую пресс-конференцию.

«Талалаев сказал, что жест не носит оскорбительный характер, поскольку он упал и стряхивал крошку с руки, но при этом был виден явный жест. Он ответил, что часто эмоционально показывает этот жест, он часто относится к нему самому, призывает дожимать. Мы не установили адресность жеста, поскольку он имел место быть, поэтому вынесли решение переквалифицировать на неспортивное поведение», — заявил Григорьянц.

Матч с «Локомотивом» прошёл в Калининграде 16 августа. «Балтика» быстро вышла вперёд, однако не удержала преимущество и пропустила на 80-й минуте игры. Встреча закончилась со счётом 1:1. По итогам пяти туров калининградцы набрали девять очков и расположились на втором промежуточном месте.