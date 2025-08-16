«Балтика» сыграла вничью в домашнем матче с лидером Премьер-лиги

«Балтика» сыграла вничью с «Локомотивом» в пятом туре Российской Премьер-лиги. Матч прошёл в Калининграде 16 августа и завершился со счётом 1:1, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».



Первыми отличились балтийцы. На 4-й минуте Брайан Хиль воспользовался ошибкой вратаря железнодорожников и перекинул далеко вышедшего Антона Митрюшкина, отправив мяч по неудобной для него дуге. Калининградцы могли удвоить преимущество ещё в первом тайме: очень близко бил Николай Титков, но его удар парировал вратарь, а Юрий Ковалёв не воспользовался выходом один на один. Во втором тайме заменивший Хиля Чинонсо Оффор имел явный шанс сделать счёт 2:0, однако пробил мимо створа с линии вратарской зоны. На 80-й минуте «Локомотив» заработал штрафной удар, чем воспользовался Дмитрий Баринов. Мяч после его удара попал в ногу Николаю Комличенко, а от последнего — в ворота Максима Бориско. Как итог — обидная ничья «Балтики» в домашнем матче с лидером чемпионата. За игрой на «Ростех Арене» наблюдали свыше 21 тыс. болельщиков.



По итогам пяти туров калининградцы набрали девять очков и расположились на втором промежуточном месте.

