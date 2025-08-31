Минспорта: 38-й велопробег Калининград — Зеленоградск — Калининград пройдет 7 сентября

38-й традиционный велопробег Калининград — Зеленоградск — Калининград (бывший «Тур де Кранц») (12+) в 2025 году состоится 7 сентября, сообщает региональное министерство спорта на своей странице «ВКонтакте». Старт будет дан в 10:00 от Дворца спорта «Янтарный» (ул. Согласия, 39).



«К участию приглашаются все желающие любители велосипедного спорта от 14 лет и старше. Обязательное условие — экипировка для езды на велосипеде (шлем, налокотники и др.) и знание основных правил дорожного движения», — сообщает министерств.

Расписание:

• 08:30–10:00 — сбор участников у ДС «Янтарный»

• 10:00–10:20 — торжественное открытие и инструктаж по технике безопасности

• 10:20 — старт велопробега (колонна 20–25 км/ч)

• 11:40–11:55 — остановка № 1 (лесной массив за пос. Петрово)

• 13:00 — прибытие в Зеленоградск (остановка № 2)

• 13:30–14:00 — отдых и развлекательная программа с розыгрышами подарков

• 14:15 — старт обратного пути

• 15:30 — остановка № 3 (лесной массив у пос. Петрово)

• 16:10 — остановка № 4 (пос. Холмогоровка)

• 17:00 — финиш у ДС «Янтарный»