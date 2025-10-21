«Балтика» вышла в плей-офф Кубка России по футболу

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
Фото: Юлия Власова / Новый Калининград
«Балтика» обеспечила себе место в плей-офф Кубка России по футболу. Положение команды стало известно по итогам матча между ЦСКА и «Акроном» 21 октября, которые играют в одной группе турнира вместе с калининградским клубом.

Армейцы обыграли тольяттинцев в Москве со счётом 3:1. Таким образом команда из Самарской области, являющаяся конкурентом балтийцев за выход в раунд на выбывание в Путь регионов Кубка, заняла четвёртое место в квартете. «Акрон» и «Балтика» набрали одинаковое количество очков, по пять, однако калининградцы расположились выше в таблице из-за очных встреч. Так, в августе футболисты Андрея Талалаева проиграли тольяттинцам в выездном матче со счётом 1:2, однако в октябре разгромно обыграли их на «Ростех Арене» — 3:0.

Последний матч в Пути РПЛ Кубка России калининградцы проведут в четверг, 23 октября. «Балтика» сыграет с «Локомотивом», который борется с ЦСКА за первое место в квартете. При любом исходе встречи балтийцы финишируют на третьей позиции. Матч начнётся в 20:00 (0+).


