«Балтика» сыграет с «Локомотивом» в группе Кубка России на «Ростех-Арене»

Вечером в четверг, 23 октября, калининградская «Балтика» сыграет с московским «Локомотивом» в шестом туре Пути РПЛ Кубка России по футболу. Встреча запланирована на 20:00, она состоится на «Ростех Арене» (0+). Для её посещения карта болельщика не требуется, при этом решающего значения для команды игра не имеет.

Балтийцы обеспечили себе проход в плей-офф турнира ещё во вторник, когда тольяттинский «Акрон» проиграл ЦСКА. Из-за регламента турнира, предусматривающего преимущество в личных встречах при равенстве очков в квартете, дальше прошли футболисты Андрея Талалаева. Команда Заура Тедеева, также набравшая пять баллов, финишировала четвёртой.

С турнирной точки зрения матч с «Локомотивом» носит номинальный характер. Встреча уже не повлияет на положение команд в группе. Балтийцы в этом сезоне уже дважды играли с железнодорожниками. Сначала на «РЖД Арене» в Кубке России они проиграли футболистам Михаила Галактионова, затем встретились с ними в Калининграде в рамках Российском Премьер-лиги и упустили победу в конце второго тайма, сыграв 1:1.

Из-за позднего окончания матча в четверг в Калининграде и области продлили график движения общественного транспорта. Дополнительные поезда назначены в Зеленоградск и Светлогорск. В областном центре после игры продолжат свою работу маршруты, чьё движение проходит через Октябрьский остров.

Следующий домашний матч балтийцев в РПЛ состоится 2 ноября. В этот день на «Ростех Арену» приедет грозненский «Ахмат», кого тренирует бывший главный тренер сборной России Станислав Черчесов. В сезоне 2023/2024 «Балтика» четыре раза встречалась с «Ахматом» и четырежды их побеждала.

9 ноября, в последнем матче первой половины чемпионата, футболисты Андрея Талалаева сыграют с действующими чемпионами страны — «Краснодаром». Для посещения этих матчей требуется наличие карты болельщика.



