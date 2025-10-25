Футболист Степанов о решениях судьи с «Локомотивом»: «Мы удивились»

Нападающий «Балтики» Кирилл Степанов, забивший единственный засчитанный гол в ворота «Локомотива» в кубковой игре, заявил, что решения судьи удивили всех, кто находился на скамейке запасных. Такой комментарий спортсмен дал «Новому Калининграду» на тренировке 24 октября.



«Конечно, мы удивились на скамейке, когда первый, второй, третий мячи отменили. Ещё там момент с пенальти был, поэтому... Ну, значит, так решили», — подытожил игрок.



Степанов отметил, что выходил на поле с «боевым настроем» при счёте 2:0 в пользу железнодорожников, и единственным его желанием было «помочь команде выиграть». Сам матч так и закончился победой «Локомотива», при том что балтийцы забили четыре мяча. Три из них были отменены после просмотра видеоповторов из-за офсайда и фола в атаке.



В воскресенье калининградцы сыграют очередной матч Российской Премьер-лиги. В Нижнем Новгороде футболисты Андрея Талалаева встретятся с местным «Пари НН». Начало игры — в 14:15 (0+).

