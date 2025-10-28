Арсен Балаян завоевал золото на чемпионате мира по вольной борьбе

Арсен Балаян, фото: Елена Тишина, сайт правительства Калининградской области
Арсен Балаян, фото: Елена Тишина, сайт правительства Калининградской области
Подопечный тренерской династии Ходжаевых из Гурьевска, борец вольного стиля Арсен Балаян завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 23 лет) в сербском городе Нови‑Сад, сообщает «Матч.ТВ».

Балаян выступал в весовой категории до 86 кг, в финальной схватке он победил спортсмена из Молдавии. По итогам первенства мира российские борцы вольного стиля завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. На турнире в Сербии россияне выступали под флагом Объединенного мира борьбы.

Весной Балаян стал лучшим на соревнованиях по олимпийской спортивной борьбе. В прошлом году спортсмен на первенствах Европы и мира завоевал две бронзовые награды. Был третьим и на взрослом чемпионате России, выигрывал молодёжное первенство страны.

21-летний спортсмен — атлет областного Центра спортивной подготовки сборных команд и выпускник регионального училища олимпийского резерва.

Борец Арсен Балаян: только физической силы для побед недостаточно


