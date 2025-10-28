Арсен Балаян завоевал золото на чемпионате мира по вольной борьбе

Подопечный тренерской династии Ходжаевых из Гурьевска, борец вольного стиля Арсен Балаян завоевал золотую медаль на молодежном чемпионате мира (спортсмены не старше 23 лет) в сербском городе Нови‑Сад, сообщает «Матч.ТВ».



Балаян выступал в весовой категории до 86 кг, в финальной схватке он победил спортсмена из Молдавии. По итогам первенства мира российские борцы вольного стиля завоевали одну золотую, одну серебряную и три бронзовые награды. На турнире в Сербии россияне выступали под флагом Объединенного мира борьбы.

Весной Балаян стал лучшим на соревнованиях по олимпийской спортивной борьбе. В прошлом году спортсмен на первенствах Европы и мира завоевал две бронзовые награды. Был третьим и на взрослом чемпионате России, выигрывал молодёжное первенство страны.

21-летний спортсмен — атлет областного Центра спортивной подготовки сборных команд и выпускник регионального училища олимпийского резерва.

Борец Арсен Балаян: только физической силы для побед недостаточно