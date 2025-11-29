«Балтика» в меньшинстве обыграла «Спартак» в Калининграде

«Балтика» в меньшинстве обыграла московский «Спартак». Матч 17-го тура Российской Премьер-лиги прошёл в Калининграде и завершился волевой победой футболистов Андрея Талалаева, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Балтийцы играли от обороны, однако в атаке были конструктивнее москвичей. На 30-й минуте Ираклий Манелов получил прямую красную карточку за опасную игру в подкате, спустя минуту судья удалил и Андрея Талалаева. Второй тайм начался с давления «Спартака», однако атаки красно-белых прерывал Максим Бориско.

На 60-й минуте калининградцы вышли вперёд. После подачи углового смог отличиться Николай Титков. Оставшиеся полчаса игры «Балтика» действовала от обороны. Футболисты «Спартака» нарастили давление на ворота хозяев, однако сравнять счёт им не удалось. Калининградцы, играя в меньшинстве более часа, добыли волевую победу — 1:0.

После 17 матчей «Балтика» набрала 32 очка и расположилась на промежуточном четвёртом месте в таблице РПЛ. Следующая игра станет последней для калининградцев в 2025 году. 7 декабря футболисты Талалаева встретятся с «Крыльями Советов». Игра с самарцами запланирована на 18:00 (0+).