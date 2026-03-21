«Балтика» временно вошла в топ-3 команд РПЛ

Фото: телеграм-канал «Балтики»
Фото: телеграм-канал «Балтики»
«Балтика» временно заняла третью строчку таблицы Российской Премьер-лиги, обыграв «Сочи» в 22-м туре чемпионата. Домашняя игра завершилась со счётом 4:0, сообщил корреспондент «Нового Калининграда».

Всё решилось ещё в первом тайме. На 6-й минуте сочинцы забили сами себе, а на 12-й после серии рикошетов в штрафной отличился защитник Александр Филин. Далее балтийцы имели моменты, чтобы увеличить своё преимущество, однако преобразовать их в голы не получилось.

На 84-й минуте сочинцы получили пенальти в свои ворота. 11-метровый удар реализовал Максим Петров. Спустя три минуты Михаил Рядно установил установил окончательный счёт — 4:0.

Отметим, что командой в этом матче управлял старший тренер «Балтики» Юрий Нагайцев. Андрей Талалаев дисквалифицирован лигой на четыре матча. Таким образом, главный тренер калининградцев пропустит ещё встречи с махачкалинским «Динамо», «Пари НН» и «Краснодаром».

По итогам 22-х туров «Балтика» набрала 42 очка и временно расположилась на третьем месте чемпионата. 22 марта свой матч сыграет «Локомотив», опережающий калининградцев по потерянным очкам.

Следующая игра у балтийцев будет на выезде. 5 апреля команда сыграет в Махачкале. Матч запланирован на 15:30 (0+).

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter