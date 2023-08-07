Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото)

Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото) Лучшая награда: главные моменты победного матча «Балтики» (фото)
Все новости по теме: Балтика

Калининградская «Балтика» в третьем туре одержала первую победу в рамках Российской премьер-лиги. Матч с воронежским «Факелом» закончился со счетом 2:1. Впрочем, болельщикам жаловаться на неинтересную игру любимой команды не приходится: об этом сказал после игры и губернатор Антон Алиханов, отметивший, например, как хорошо они держались во время предыдущей встречи — с московским «Спартаком».

Он пообещал команде дальнейшую поддержку: «Мы рядом с вами, все, что нужно команде, будем продолжать делать и развивать, на следующей неделе будем еще раз встречаться по новой вашей командной базе, будем ее проектировать, начнем в этом году, надеюсь, в следующем году уже начнем строить, у команды должна появиться новая база в Калининграде». Эта база должна появиться на стадионе «Девау».

На матч пришли более 11,6 тысяч человек. «Очень рады, что болельщики после матча кричали „молодцы“, это лучшая награда для игроков и мы, безусловно, довольны тем, что сегодня болельщики довольные поедут домой», — поздравил всех калининградцев с победой главный тренер «Балтики» Сергей Игнашевич на послематчевой пресс-конференции.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград



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