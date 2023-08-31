Победный гол: лучшие моменты матча между «Балтикой» и «Зенитом» (фото)

Калининградская «Балтика» после серии удручающих поражений в Премьер-лиге взяла потрясающий реванш. В среду, 30 августа, в рамках другого турнира — на Кубок России — она обыграла чемпионов страны из питерского «Зенита». И сохранила за собой таким образом первое место в группе, ее нынешний соперник — на втором. Игра проходила дома, на «Ростех Арене», все билеты были проданы. Автор победного гола, забитого на 43-й минуте — чилийский футболист Анхело Энрикес, нападающий балтийцев. О самых эмоциональных мгновениях матча — в фоторепортаже Юлии Власовой.



Фото: Юлия Власова / Новый Калининград