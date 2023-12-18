Всё иначе, но нам нравится: боливийский легионер «Балтики» — о жизни и футболе в Калининграде

10 декабря калининградская «Балтика» провела заключительный матч осенней части сезона против «Рубина», после чего отправилась в отпуск, который продлится до середины января. Пользуясь наступившим межсезоньем, мы решили поговорить с одним из самых известных легионеров команды, уроженцем Боливии и действующим игроком национальной сборной этой страны — Роберто Карлосом Фернандесом Торо.



Роберто Фернандес переехал в Калининград из боливийского Ла-Паса этим летом. «Балтика» не стала для молодого защитника первым европейским клубом — 24-летний футболист ранее выступал в испанском «Культурале Леонессе», за который отыграл 14 матчей. Проведя в Третьей лиге Испании менее 3 месяцев, Фернандес вернулся на родину, где за 3,5 года стал одним из ведущих игроков самого титулованного клуба страны — «Боливара».

Кроме успешного выступления в чемпионате страны в активе у латераля (игрок, который действует по всей бровке как в атаке, так и в защите — прим. «Нового Калининграда») также 31 матч, 1 забитый мяч и 1 голевая передача за сборную Боливии. Соперниками для Роберто Фернандеса стали, в том числе, и такие серьёзные национальные команды, как Бразилия, Аргентина, Уругвай. Боливийскому футболисту удалось сыграть против Лионеля Месси, Неймара, Анхеля Ди Марии и других звёзд мирового футбола.

И вот спустя 5 месяцев выступления за «Балтику» мы поговорили с боливийским легионером о жизни в самом западном регионе России.

«Русские люди более сосредоточенные, чем боливийцы»

— Роберто, в Калининграде вы живёте уже больше 4-х месяцев — какие в целом впечатления от переезда из Латинской Америки в Россию?

— Если говорить о жизни, то в России, как и в Европе в целом, она более современная, чем в Латинской Америке. Очень впечатляют архитектура, городские пейзажи, инфраструктура. По сравнению с Боливией здесь все по-другому. Для меня и моей семьи эти изменения в новинку, но нам всё нравится.

— Сильно ли по менталитету отличаются русские люди от боливийцев? И есть ли какие-то общие черты характера?

— Я думаю, это всё индивидуально. Черты характера зависят от самого человека, от его темперамента и менталитета. Правда, есть одно наблюдение, которым стоит поделиться — люди в России более сфокусированы на своей работе, уделяют ей много времени, хорошо концентрируются на поставленных задачах. Меня это удивило. Не могу говорить про всех, но у большинства, с кем я познакомился в этой стране, очень сильный характер. Почти все они относились ко мне тепло, хотя попадались и более замкнутые в себе люди.

Боливийцы в повседневных делах чаще отвлекаются на что-то. Конечно, у нас тоже можно найти серьёзных и сконцентрированных на чем-то людей, но таких меньшинство. Здесь на улицах я видел многих, кто кажется очень серьёзным и тех, кто ведёт себя более позитивно и расслабленно. К слову, в нашей семье всегда царит хорошее настроение, мы улыбаемся, смеемся, а энергия в доме всегда положительная.

— В октябрьском интервью изданию «Metaratings» вы рассказали о сложностях с русским языком. Сейчас уже чувствуете себя увереннее в общении или пока всё равно сложно?

— Свободно я пока так и не смог научиться разговаривать, но есть простые фразы, например, «Привет! Как дела?», которые я говорю людям, и они мне на них отвечают. Благодаря этим несложным словам я могу показать людям, что у меня хорошее настроение и наладить с ними контакт.

— Кроме испанского языка вы говорите ещё на каком-то?

— Я знаю английский язык. Тех знаний, которые у меня есть, мне хватает для того, чтобы разговаривать с человеком. Мы поймем друг друга и сможем построить диалог. Русский — очень сложный язык, но буду стараться выучить как можно больше слов. Даже думаю нанять репетитора русского языка.

— Есть ли что-то, что особенно нравится в русском языке?

— Мне нравится всё. Это очень интересный и красивый язык, которому хотелось бы научиться. Правда, произношение даётся тяжело.





— Как вы относитесь к русскому мату?

— Мне кажется это были самые первые слова, которые я услышал на русском языке (улыбается). Я слышу и говорю их на каждой тренировке. Регулярно приходится нецензурно выражаться, но это уже обыденность. Есть и любимые выражения, но с вашего позволения я не буду произносить их сейчас (смеется).

— В свободное от работы время передвигаетесь по городу на автомобиле или предпочитаете ходить пешком?

— И на машине и пешком. Мне нравятся оба варианта. Вместе с женой и сыном мы предпочитаем чаще гулять, но, если необходимо поехать куда-то в область — используем автомобиль. В Калининграде я беру в аренду Hyundai, который устраивает меня по стоимости. Но, конечно, как и большинство людей, мечтаю о более дорогом автомобиле.

«Из местной продукции мне нравятся кондитерские изделия»

— Если говорить о питании, то предпочитаете походы в супермаркет или на рынок?

— Продукты мы покупаем на Центральном городском рынке. Приобретаем там овощи, фрукты, мясо, разную молочную продукцию, такую как сыр или масло. Моей жене нравится, что там большой выбор и всегда всё свежее. У нас даже есть любимая торговая точка, где перед тем, как купить сыр, мы можем попробовать разные его виды на вкус и сказать продавщице: «Хочу такое». То есть большинство продуктов мы берём именно на рынке, а не в супермаркетах. Хотя и туда в некоторых случаях можем заглянуть.

— Есть ли какой-то любимый местный продукт?

— Из местной продукции мне нравятся кондитерские изделия. Наверное, я мог бы назвать себя сладкоежкой, но моя работа и сопутствующая этому диета не позволяют мне этого сделать (смеется). Хотя я могу есть всё! Просто в ограниченных количествах.

— Интересный выбор. В Калининграде много кондитерских, пекарен, кафе, где производят вкусную выпечку — есть какие-то любимые места?

— Не помню, как называется, но мне нравится кафе на проспекте Мира недалеко от зоопарка, здание которого долгое время было в ремонте (речь о «Круассан-Кафе» на проспекте Мира — прим. «Нового Калининграда»). Одно из любимых заведений.

— Сколько раз в этом году удалось выбраться с семьёй отдохнуть в область?

— Последний раз буквально на днях. А так, несколько раз удалось побывать с семьёй в Зеленоградске и Светлогорске — нам очень нравятся эти места с их дюнами и морским побережьем. После атмосферного центра Калининграда эти два курорта у нашей семьи самые любимые. Но если их все-таки сравнить, то Зеленоградск нравится чуть больше.

— Балтийское море — самое холодное в вашей жизни?

— Однозначно да.

— Кстати, в Калининграде многие купаются даже зимой. Таких людей называют «моржами». Слышали о таком?

— Нет, не слышал. Я бы попробовал и, возможно, мне бы даже понравилось, но, если я сейчас искупаюсь — уверен, что мне нужно будет сразу в отпуск, потому что скорее всего я заболею и не смогу больше играть (смеется). В новостях как-то видел, как люди в России купаются на Новый год в море. Был удивлен.





«Я профессионал и могу играть в любой футбол»

— Вместе с «Балтикой» вы побывали в 8 городах России — какой из них произвёл на вас наибольшее впечатление?

— Мне понравился Сочи, где мы были с командой прошлым летом. Теплая погода и наличие выходного дня позволили прогуляться по городу и всё посмотреть. Ещё понравилась Москва — это очень большой город, который не может не удивлять своими масштабами. Но самое большое впечатление произвёл Санкт-Петербург. Мне сложно объяснить свои чувства, но атмосфера города завораживает. Архитектура, городские пейзажи и всё остальное — это очень красиво!

— На выездные матчи вы летаете чартерными рейсами. Сталкивались ли с таким в боливийских клубах или нынешние условия самые удобные за всю вашу карьеру?

— В Боливии на выездные игры чемпионата мы летали обычными рейсами. Путешествовать чартером клубам было нерентабельно — все стадионы находились рядом и лететь до них было недолго. Но уже в национальной сборной, когда мы летали за границу для участия в международных соревнованиях, команда добиралась до конечного пункта с помощью чартерных рейсов. «Балтика» — первый клуб, где мы летаем одни с командой в самолёте на матчи турнира внутри страны.

— Почему, на ваш взгляд, команда занимает в РПЛ только 15 место из 16?

— В большинстве матчей мы допускали мелкие ошибки, которые в совокупности и помешали добиться нужного результата. Где-то могло не хватить удачи. Например, с «Рубином» мы продержались весь матч, но пропустили в самой концовке игры. И таких эпизодов в течение сезона было много. Я мог бы привести достаточно примеров, где я комфортно ощущал себя на поле, хорошо видел игру, но в какой-то момент мы пропускали.

— В Боливии вы играли в команде-лидере чемпионата. В России играете за клуб, который пока является аутсайдером турнира. Сложно ли было после переезда перестраиваться с позиционного на контратакующий игровой стиль?

— Еще перед переходом в «Балтику» я понимал, что стиль игры у этой команды будет другой, но меня это не пугало. Более того — подобный формат даже интересно было попробовать. Несмотря на то, что в большинстве матчей мы не фавориты, на каждую игру мы выходим с одной целью — победить! Иногда это бывает сложно из-за опыта соперника. Я профессионал и могу играть в любой футбол. Плюс считаю себя универсалом и полезным для разных стилей игры.

— Вы всегда играли на позиции латераля или есть опыт игры левым защитником?

— Да, есть. В сборной Боливии я играю на фланге обороны. Конечно, я люблю больше атаковать, но готов играть на любой позиции: где. Я привык выполнять установки главного тренера.

— Есть ли какие-то глобальные отличия у русского футбола от латиноамериканского?

— В России команды играют более компактно и организованно. У нас на родине многие командным действиям предпочтут индивидуальные, когда можно сыграть 1 на 1, а не, например, отдать передачу. В «Балтике» такой свободы нет — мы играем по строгому тактическому плану, в котором важна каждая деталь.





— Как прошла адаптация в «Балтике»?

— Адаптация прошла достаточно быстро. Я приехал в Калининград и почти сразу же начал играть. Вся команда помогала мне привыкнуть к новому клубу. На самом деле у нас хороший коллектив, все стараются помогать друг другу. Плюс тренерский штаб профессионален и старается заботится о своих футболистах, например, уделяет много времени тактике, что значительно помогает быстрее понять требования.

«Я очень уважаю болельщиков нашего клуба»

— Как бы вы охарактеризовали калининградских болельщиков? Калининградская область считается по-настоящему футбольным регионом...

— Мне нравятся наши болельщики. Они поддерживают нас в каждой игре, несмотря на результат. Их всегда можно увидеть и услышать у нас на стадионе, причём и до, и после матча. Даже сейчас во время интервью к нам подошли люди и попросили сделать совместное фото. Случается и такое, что узнают на улице. Но, если я гуляю с семьей по городу и меня увидели — лишний раз просить фото не будут, чтобы не отвлекать, потому что понимают, что я не один. Я очень уважаю болельщиков нашего клуба.

(Во время интервью, которое состоялось в одном из калининградских ресторанов, к нам подошла семейная пара, которая попросила фотографию с футболистом и автограф для их сына, болевшего за «Балтику» и персонально за Роберто Фернандеса. Защитник не отказал и также записал видеообращение с приветом юному балтийцу — прим. «Нового Калининграда»).

— А социальные сети и мессенджеры? Не ведёте общение с ними уже в интернете?

— В интернете пишут намного чаще, чем подходят на улице. Через социальные сети проще контактировать, потому что можно общаться через онлайн-переводчик. Так нам удобнее понять друг друга.

— Кто круче — калининградские или боливийские болельщики?

— Разница между теми и другими огромная. У меня на родине они используют на матчах пиротехнику, бросают на поле бумагу, а на секторах намного больше плакатов и баннеров, чем в том чемпионате, где играю я. В России многое запрещено, поэтому болельщики выплескивают энергию не через запуски фейерверков или файеры, а через песни, крики и танцы на трибунах. Но даже в таких ограниченных условиях получается здорово.

— Многие любят сравнивать красоту болельщиц из разных стран. На ваш взгляд самые красивые девушки, приходящие на матчи, в России или в Боливии?

— Я боюсь, если отвечу на этот вопрос, у моей жены возникнут ко мне вопросы (смеется).





«Снегопады стали для меня сюрпризом»

— Как проводите свободное от футбола время?

— Развлечений хватает. Больше времени я, конечно, стараюсь проводить со своей семьей. Вместе мы гуляем по городу и выезжаем в область, о чем я рассказывал ранее. Моему сыну вообще нравится всё в Калининграде. У него из любимых мест — детские площадки в центре города. Мы живём на 13 этаже и были в восторге от пейзажей, которые открываются с этой высоты: летом Калининград был весь зелёный, осенью всё было в желтых красках, а сейчас везде лежит снег (интервью записывалось до того,как снег растаял — прим. «Нового Калининграда»).

— Так и представляли себе русскую зиму или метели в конце ноября стали неожиданностью?

— До переезда мне говорили, что в Калининграде обычно не так много снега, поэтому снегопады стали для меня сюрпризом. Не могу сказать, что мёрзну, поскольку не провожу большого количества времени на улице. Если приходится куда-то идти, то одеваюсь тепло. Только моя жена недолюбливает мороз. На днях мы гуляли по Зеленоградску и в какой-то момент супруг сказала мне: «Все, хватит, пошли в машину». И мы поехали обратно домой, где отогревались чаем. Но и ей всё нравится, просто немного мерзнет (улыбается).

— Совсем скоро у «Балтики» межсезонье. Как и где планируете проводить отпуск?

— Я поеду в Бразилию, где планируем отдохнуть на море с семьей. Оттуда отправимся домой в Боливию встречать Новый год.

— Летать с одного континента на другой — это дорого?

— Недешево. Сейчас из-за санкций в России сложности с пересадками в Европе. Поэтому добраться до Южной Америки это дорого и долго. Наш маршрут проходит через Турцию, куда мы добираемся из Москвы. Уже из Стамбула мы летим в Бразилию, а оттуда в Боливию. Самый длинный перелёт «Стамбул-Сан-Паулу» длится 15 часов. Особенно сложно для детей, потому что они активные, хотят играть, но приходится быть ограниченным на протяжении всего полёта. Мы берем с собой игрушки, чтобы они отвлекались от всего, но им непросто.

— Как вообще отмечают Новый год в Боливии?

— Это вечеринка с семьей, друзьями, салюты на улицах, сплошное веселье. У нас, как и в России, также наряжают елки. Но перед 1 января у нас есть ещё Рождество, которое мы празднуем 24-25 декабря. Это более семейный праздник, когда мы дарим друг другу подарки и празднуем встречаем праздник только членами своей семьи.

— В России на новогодние праздники готовят различные блюда. Многие из них знают и за рубежом: оливье, селёдка под шубой, бутерброды с красной икрой. Какие блюда на новогоднем столе у боливийцев?

— Нашим известным рождественским блюдом является суп Пикана. Его готовят из нескольких видов мяса: курица, говядина, мясо ягненка. Все это сдабривается овощами, разными травами и приправами после чего в бульон добавляется вино. Кроме Пиканы мы ещё готовим свинину в духовке.

— Пожелаете что-нибудь калининградским болельщикам?

— Хотелось бы пожелать, чтобы команда, за которую они болеют, поднялась на более высокое место. Ведь для болельщиков спортивные результаты всегда важнее. Заодно хотелось бы поблагодарить за поддержку, без которой нам было бы сложнее играть.

Текст: Сергей Токарев специально для «Нового Калининграда», фото: пресс-служба ФК «Балтика»