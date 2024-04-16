Дальше — путь регионов: обзор матча «Балтики» и ЦСКА в Кубке России

«Балтика» проиграла ЦСКА в пути РПЛ Кубка России, но осталась в борьбе за трофей. Матч на «ВЭБ-Арене» в Москве закончился со счётом 2:0 в пользу хозяев. Теперь калининградцы поборются за титул в пути регионов, куда недавно выбили столичный «Локомотив».

Недавние 1:7 в гостевом матче с «Ахматом» подарили калининградским болельщикам надежду на ударную концовку первенства. Та игра стала первой победной за 22 выездные встречи в РПЛ для балтийцев, к тому же — самой крупной победой в Премьер-лиге в истории команды. Перед ответным противостоянием с ЦСКА в Кубке России, несмотря на домашнее поражение 3 апреля, коллектив Сергея Игнашевича подходил в статусе кубкового бойца — того, кто может переломить ход полуфинала и выйти в финал пути РПЛ.

В начале игры «Балтика» понеслась отыгрываться. Стартовый натиск бело-синих заставил ЦСКА некоторое время обороняться. Позже игра выровнялась, а на 34 минуте армейцы получили право на пенальти. Милан Гайич после подачи с фланга пробил головой в выставленную полузащитником балтийцев Александром Осиповым руку, а подошедший к точке Фёдор Чалов уверенно реализовал штрафной удар, пробив точно в левый от себя угол. Голкипер калининградцев Максим Бориско угадал направление мяча, но не смог спасти свои ворота.

Через 3 минуты счёт ЦСКА увеличился. Сделал это юный полузащитник москвичей Аббосбек Файзуллаев. После прострела на центр штрафной «Балтики» наш фланговый защитник в подкате выбил мяч у всё того же Гайича, однако снаряд прилетел прямо в ноги Файзуллаева, и тот аккуратным ударом послал его в дальний от Бориско угол.

Во втором тайме Игнашевич провёл ряд замен, из которых 3 — сразу после перерыва, и одну — на 75 минуте. Калининградцы выглядели наравне с грандом российского футбола, но создать что-то существенное у ворот ЦСКА нашим парням не удалось. О равной игре во второй половине встречи говорит и статистика: по данным сервиса Flashscore, владение мячом оказалось в пользу балтийцев — 55% против 45 у армейцев, по ударам в створ — то же самое.

В результате поражения команда Сергея Игнашевича спустилась в путь регионов Кубка России. Калининградцы узнают соперника по нему в пятницу. Сейчас там сражаются «Оренбург» с «Динамо» и «Урал» с «Ростовом». Шансы побороться за трофей у «Балтики» остаются, а ближайшая игра у бело-синих — в эту субботу в Калининграде с «Крыльями Советов» в 15:30.