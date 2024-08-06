Калининград с бронзой, а золото у «военлётов»: как прошёл Кубок России по регби-7 (фото)

В минувшие выходные в Калининграде на стадионе имени Юрия Шуляковского прошёл Кубок России по регби-7. Трофей спустя четыре года вновь завоевал армейский клуб «ВВА-Подмосковье». Участие в розыгрыше Кубка приняли восемь сильнейших команд страны: «Балтийский Шторм», «ССКК Богатыри», «ВВА-Подмосковье» и «Сибирь» в группе «А» и «Таганий Рог», «Застава-7», «Московская академия регби» и сборная Дагестана в группе «В».



Калининградский «Балтийский Шторм» в воскресенье, 4 августа, не смог выйти в финал, уступив на последних секундах полуфинала краснодарской команде «Богатыри» со счетом 14-19. В тот же день в матче за третье место калининградцы разгромили «Сибирь».

Яркие моменты турнира — в фоторепортаже Юлии Власовой.