Триумф откладывается: «Балтика» проиграла «Торпедо» в матче 31-го тура Первой лиги (фото)

Калининградская «Балтика» отложила чемпионство в Первой лиге и выход в Российскую Премьер-лигу минимум до следующего тура. В матче 31-го игрового дня балтийцы дома встречались с московским «Торпедо», которое было не менее мотивировано, но менее стабильно в весенней части первенства. В случае победы над соперником «Балтика» досрочно стала бы триумфатором подэлитного дивизиона и с первого места вернулась в РПЛ. Но не получилось.

Первый тайм прошёл с преимуществом калининградской команды. Моменты были у ворот как одной, так и другой команды. На 39-й минуте «Балтика» могла открыть счет, но мяч после удара Сергея Пряхина прошел в сантиметрах от штанги. Во втором тайме команда Андрея Талалаева продолжила давление на ворота соперника. Однако на 57-й минуте «Торпедо» выбежало в контратаку, после паса в разрез Ейсон Гусман реализовал выход один на один. В дальнейшем «Балтика» провела большую часть времени у ворот московской команды. Калининградцы создали один из самых опасных моментов под конец игры. После удара Петрова с лёта из-за пределов штрафной мяч из-под перекладины достал голкипер «Торпедо». Финальный свисток арбитра зафиксировал минимальную викторию автозаводцев — 0:1.

20-матчевая беспроигрышная серия «Балтики» подошла к концу. Ровно как и два года назад, когда подобный марафон калининградцы прервали в домашнем матче с «Рубином» (он тоже завершился 0:1). И в обоих случаях игру можно было назвать чемпионской. Разница в том, что в мае 2023-го балтийцы из-за поражения казанцам уступили первую строчку таблицы, а сейчас отрыв от второго места в лице «Торпедо» остаётся солидным: +8 очков за три тура до конца Первой лиги.

Вопрос чемпионства откладывается до матча с «Черноморцем». Клуб из Новороссийска претендует на стыковые матчи, поэтому на выезде с ним будет, мягко говоря, непросто. Эта игра пройдёт 10 мая. 17-го числа балтийцы проведут в Калининграде последнюю домашнюю игру сезона — с красноярским «Енисеем», а 24 мая завершат Первую лигу выездом в Тулу, где сыграют с «Арсеналом». До выхода в РПЛ осталось набрать одно очко, до победы в «пердиве» — три. Соперники непростые, но и никто не говорил, что финал сезона будет лёгкой прогулкой.

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»