Шансы на титул есть, но невысокие: чего ждать от «Локомотива» в сезоне 2025/2026

Калининградский «Локомотив» приступил к обновлению своего состава. То, что клубу перемен не избежать, было известно и по ходу триумфального сезона 2024/2025 с золотым дублем. Железнодорожниц уже покинули Эбрар Каракурт, Ирина Воронкова, Ирина Филиштинская и другие. «Локомотив» активен на трансферном рынке, при этом подтягивает к основному составу и молодых волейболисток. Чего ожидать от обновлённого состава клуба и смогут ли калининградки в грядущем сезоне снова претендовать на Суперлигу и Кубок России, «Новый Калининград» поговорил со спортивными экспертами.

От редакции: интервью опубликовано в рамках творческой студии «Нового Калининграда» для студентов направления «Журналистика» Высшей школы коммуникаций и креативных индустрий БФУ им. И. Канта. Другие интервью из этой серии читайте по ссылке.

Виталий Макаров, калининградский спортивный журналист:

— Шансы выиграть чемпионат России в следующем сезоне невысоки. У нас будет новая команда, ушли все лидеры, и говорить о том, что «Локомотив» является фаворитом на следующий сезон, я бы точно воздержался.

Однозначно Анастасия Пирайнен — неплохой игрок, но говорить о том, что она реально усилит команду, я бы воздержался. Абсолютно непонятно, что из себя представляет Киси Насименто. Да, она игрок сборной Бразилии, но это ещё не факт, что у неё получится стать таким лидером, как Эбрар Каракурт. Любому иностранцу нужно время на адаптацию, и как Киси Насименто пройдёт её — вообще неизвестно. Для меня лично она тёмная лошадка.

Я думаю, что вопрос комплектации команды должен оставаться открытым. Однозначно «Локомотиву» нужны ещё игроки, потому что этим составом бороться за чемпионство, я думаю, будет нереально. Пока в 3-4 раза мы больше потеряли, чем приобрели.

Надо понимать, что у каждого ушедшего лидера была своя причина. Та же Эбрар Каракурт поняла, что её период нахождения здесь закончился и ей нужны новые вызовы. У других девушек, может, пришло время стать мамой или по каким-то другим причинам. Надо быть в команде, чтобы понимать. Я думаю, главное — что этот состав выиграл всё, что можно, и нужны новые вызовы и игроки, которые смогут себя проявить, так сказать, по-новому, быть голодными до результата, поэтому определённая логика в этой ротации присутствует. Почему их всё-таки не удержали? Я думаю, что это больше вопрос к руководству команды.

Дмитрий Иванов, калининградский спортивный журналист:

— «Локомотив» — это суперклуб. Безусловно, все будут требовать от них продолжения чемпионской сказки. Шансы выиграть чемпионат есть. Я, как болельщик, буду ждать и надеяться, но из-за своих перестроений и омоложений «Локомотив» может не добиться максимального результата, тем более что будут усиляться конкуренты и претендентов на золотые медали будет много. Но что-то мне подсказывает, что трансферная кампания ещё не завершена и клуб может совершить какое-нибудь мощное приобретение, чтобы заменить уже ушедших лидеров. По моему мнению, «Локомотив» — один из претендентов на чемпионство всегда. Если посмотреть на историю, то за все годы своего существования клуб ниже второго места не опускался. В этом сезоне тоже «Локомотив» мог стать чемпионом, что и случилось, а мог и оступиться. Это женский волейбол.

Если мы говорим об игроке сборной Бразилии Киси Насименто, то, наверное, на неё больше надежд, чем на Анну Погорельченко из владивостокского «Динамо». Часть игроков, такие как Насименто и Пирайнен, пришли на усиление, но как они будут играть в новом для себя клубе, вопрос. Трансферы ещё будут. Недавно объявили о приобретении блокирующей [Полины Беликовой из «Тулицы»], девятой по итогам прошлого сезона, но сила «Локомотива» в тренерской мудрости.

Почему ушли многие игроки? Потому что с некоторыми из них была договорённость. С той же Эбрар Каракурт, что она приходит на два сезона и потом едет дальше. Ирина Воронкова говорила мне лично в интервью, что она тоже хочет посмотреть разные страны и именно на этой ноте идти дальше. То есть стать чемпионкой России и поиграть для себя и для культурного обмена. Ирина Филиштинская уже, можно сказать, в том возрасте, когда можно поиграть где-нибудь ещё.

Алмаз Хаиров, спортивный журналист интернет-издания «БИЗНЕС Online», Казань:

— Я уверен, что команда будет в медалях в следующем сезоне, но в каких — сказать очень сложно. Это женский волейбол, и даже преимущество со счётом 2:0 в серии ничего не гарантирует (так было в финальной серии между «Динамо — Ак-Барс» и «Локомотивом» в Суперлиге-2025 — прим. «Нового Калининграда»).

Киси Насименто является игроком обоймы сборной Бразилии, но она никогда не играла на клубном уровне за пределами родины. Многое зависит от её адаптации в России. Также из Италии в клуб пришла Анастасия Капралова. Довольно перспективный игрок, но как она будет играть за «Локомотив» — тоже сказать сложно.

Конечно, уход Эбрар Каракурт — гигантская потеря. Она делала разницу и результат. Почему её не оставили? В одном из интервью говорилось, что она хочет вернутся на родину и будет выступать там [в Турции]. Я очень сильно удивился, что «Локомотив» покинула Ирина Воронкова. Здесь не только связь игрок – команда, но и игрок – отец. Все успехи с клубом Ирина и её отец Андрей [Воронков, главный тренер «Локомотива»] добились вместе. Но, видимо, амбиции игрока сыграли свою роль, раз она решила продолжить карьеру в другом чемпионате, получить новый опыт. Кем её заменить, это большой вопрос, потому что она не только качественная доигровщица, но и лидер команды.

1 июля Всероссийская федерация волейбола опубликовала календарь женской Суперлиги на сезон 2025/2026. Первенство стартует 4 октября. Первый матч калининградский «Локомотив» проведёт на выезде. 6-го числа железнодорожницы в Минске встретятся с «Минчанкой». 11 октября калининградки дома сыграют с «Тулицей», а в третьем туре отправятся в Красноярск. Там 18-го числа волейболистки Андрея Воронкова выйдут на площадку с местным «Енисеем». Регулярный чемпионат продлится до 5 марта 2026 года. В нём команды сыграют в 26 матчах. При этом весь сезон Суперлиги, включая раунд плей-офф, запланирован до 24 мая.

Текст: Ян Мержвинский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»