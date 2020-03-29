Ученые: коронавирус мутирует очень медленно, это дает надежду

Американские ученые проанализировали восемь штаммов нового коронавируса SARS-CoV-2 и пришли к выводу, чторазличия между ними минимальны. Об этом сообщает «Лента.Ру» со ссылкой на Daily Mail.

«Вирус мутирует настолько медленно, что штаммы очень похожи друг на друга», — рассказал профессор Чарльз Чиу из Калифорнийского университета в Сан-Франциско. По его словам, медленный процесс мутации дает надежду на то, что разработка и внедрение вакцины поможет «на годы или даже десятилетия» обеспечить защиту от коронавируса.

Уточняется, что SARS-CoV-2 мутирует в 8–10 раз медленнее, чем вирусы гриппа. Это означает, что его разные подтипы практически не отличаются по симптомам, которые проявляются при заболевании, или не приводят к разной смертности.

Напомним, по состоянию на 08.00 по мск в воскресенье общее число подтвержденных случаев заражения коронавирусом достигло 662 941, прирост за сутки составил 65401 случаев; или 10,9%. В 171 странах мира вне КНР зарегистрировано 580600 случаев (за последние сутки прирост 65273; 12,7%).