В драмтеатре решили заново поставить спектакль, который играли больше 10 лет

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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В Калининградском областном драматическом театре снова поставят комедию «Номер 13» Рэя Куни. Об этом сообщил художественный руководитель Михаил Андреев во время брифинга 15 сентября.

Впервые спектакль «Номер 13» на сцене драмтеатра поставили в 2003 году. Играли его более 10 лет. «За эти годы артистов сменилось чуть ли не пять составов, и очень многое так притерлось, что спектакль отчасти стал терять актуальность. Плюс калининградские зрители смотрели его по четыре, по пять раз. Потом, когда мы его закрыли, нам стали очень много писать: „Зачем вы закрыли спектакль, нам он так нравился“», — рассказал Андреев.

Новый вариант «Номера 13» представит режиссёр Вячеслав Виттих («Мастер и Маргарита», «Панночка», «Дракула»). «Мы будем использовать какую-то часть костюмов, которые остались со старого времени, но сценография, все исполнители, по сути, новые. И он [Вячеслав Виттих] того спектакля не видел, делает всё по-новому», — подчеркнул руководитель драмтеатра.

Также среди премьер этого сезона — мелодрама «Когда голуби улетели» по пьесе московского драматурга Дмитрия Минченка. Как отмечает Михаил Андреев, эта история является продолжением фильма «Любовь и голуби». Создавалась пьеса специально для актрисы театра «Современник» Нины Дорошиной, исполнившей роль Нади Кузякиной в кинокомедии Владимира Меньшова. Однако сыграть в спектакле Дорошина не успела — актрисы не стало в 2018 году. Руководство «Современника» приняло решение отказаться от постановки. В итоге премьера пьесы состоится в драмтеатре.  

Петербургский режиссёр Леонид Алимов готовит к выпуску на калининградской сцене комедию «День космонавтики». Её он уже ставил в 2016 году в театре «Балтийский дом». «На мой взгляд, это безумно театральный спектакль с большим количеством придумок, как всегда это у Алимова, когда он шутит на ходу, но очень деликатно, непошло. И при всей, казалось бы, тривиальной и отчасти бытовой любовной истории трёх героинь получилась красивая философская история», — уверен Михаил Андреев.

Также в этом сезоне драмтеатр покажет спектакль «Шутки по Чехову», над которым сейчас работает Михаил Салес. Его решили поставить в честь 160-летия со дня рождения писателя Антона Чехова. С 30 сентября по 7 октября пройдёт лаборатория театрального критика и продюсера Олега Лоевского, результатом которой станут три художественные читки. На малой сцене несколько спектаклей планируют поставить актёры драмтеатра. «У нас уже в творческих заявках четыре работы наших артистов в качестве режиссёров, которые они хотят показать как экспериментальные для художественного совета. Если мы их примем, будем показывать их после нового года», — сообщил Андреев.

Напомним, за время пандемии Калининградский драмтеатр потерял более 17 млн рублей. Театр откроет сезон 18 сентября, однако ограничительные меры позволят собирать только половину зрительского зала. По мнению руководства театра, это сократит доходы как минисум на 40 процентов.


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