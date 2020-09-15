За время пандемии Калининградский драмтеатр потерял более 17 млн рублей

За время пандемии Калининградский областной драматический театр потерял более 17 млн рублей. Об этом заявил художественный руководитель Михаил Андреев на брифинге 15 сентября.

«За март и апрель мы потеряли 8 миллионов [рублей] однозначно — мы не работали. За май, я предполагаю, мы могли собрать не меньше 4 миллионов. За июнь мы могли получить не меньше 5 [миллионов рублей] с учётом объявленных гастролей Российского академического молодежного театра, который не приехал. Плюс, если взять антрепризные выступления, мы отменили порядка девяти мероприятий, а там аренда была дорогая — от 170 до 200 с лишним тысяч рублей», — рассказал Михаил Андреев.

Почему Драмтеатр обратился к зрителям за денежной помощью? Интервью Михаила Андреева

По его словам, власти предоставили театру безвозвратный кредит в размере 14 миллионов рублей. «Он называется кредитом, потому что существуют определённые правила [по сохранению штата и направлениям расходования средств (деньги пойдут на зарплату сотрудникам)]. Если мы не выполняем эти правила, то кредит мы обязаны вернуть. Если мы эти правила выполняем, то в этом случае кредит приобретает форму ссуды», — отметил руководитель калининградской драмы.

Также Михаил Андреев сообщил, что уровень зарплат в театре резко снизился в связи с вынужденным простоем, но руководство надеется, что до конца календарного сезона сможет «выправить ситуацию».

Напомним, театрам, филармониям и концертным залам Калининградской области разрешили работать с 15 сентября.