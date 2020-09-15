За время пандемии Калининградский драмтеатр потерял более 17 млн рублей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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За время пандемии Калининградский областной драматический театр потерял более 17 млн рублей. Об этом заявил художественный руководитель Михаил Андреев на брифинге 15 сентября.

«За март и апрель мы потеряли 8 миллионов [рублей] однозначно — мы не работали. За май, я предполагаю, мы могли собрать не меньше 4 миллионов. За июнь мы могли получить не меньше 5 [миллионов рублей] с учётом объявленных гастролей Российского академического молодежного театра, который не приехал. Плюс, если взять антрепризные выступления, мы отменили порядка девяти мероприятий, а там аренда была дорогая — от 170 до 200 с лишним тысяч рублей», — рассказал Михаил Андреев.

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По его словам, власти предоставили театру безвозвратный кредит в размере 14 миллионов рублей. «Он называется кредитом, потому что существуют определённые правила [по сохранению штата и направлениям расходования средств (деньги пойдут на зарплату сотрудникам)]. Если мы не выполняем эти правила, то кредит мы обязаны вернуть. Если мы эти правила выполняем, то в этом случае кредит приобретает форму ссуды», — отметил руководитель калининградской драмы.

Также Михаил Андреев сообщил, что уровень зарплат в театре резко снизился в связи с вынужденным простоем, но руководство надеется, что до конца календарного сезона сможет «выправить ситуацию».

Напомним, театрам, филармониям и концертным залам Калининградской области разрешили работать с 15 сентября.

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