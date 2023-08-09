В калининградском драмтеатре планируют премьеру по пьесе Александра Цыпкина

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Областной драмтеатр анонсировал премьеры нового сезона, в их числе комедия по пьесе популярного российского автора Александра Цыпкина. Об этом «Новому Калининграду» рассказала пресс-секретарь театра Лидия Пименова.

По ее словам, Цыпкин интересен калининградской драме как автор современного комедийного театрального контента. «Подробности будущей комедии автор пока не раскрывает. Также в настоящее время держатся в секрете имена двух режиссеров, один из которых и поставит пьесу. Скажу лишь, что режиссеры не из нашего театра. Планируем, что постановка будет готова до Нового года, а зрителям ее представим к Рождеству», — уточнила Лидия Пименова.

Также калининградских зрителей в новом сезоне ожидает комедия «Требуется лжец» по пьесе греческого драматурга Димитраса Псафаса. Свежую постановку, которую готовит народный артист России Михаил Салес, публика увидит в ноябре. Во второй половине сезона планируются спектакли по произведениям Александра Пушкина и Федора Достоевского. А уже 30 сентября зрителей пригласят на первую премьеру нового сезона по пьесе Антона Чехова «Чайка» в постановке Евгения Маленчева.

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