В Калининграде поставят уличный спектакль про Иммануила Канта

Калининградский драмтеатр готовит уличный спектакль про Иммануила Канта. Представить его планируют к юбилею философа в апреле.

Над постановкой работает команда из Санкт-Петербурга «Странствующие куклы господина Пэжо». «Они придумывают концепцию, но работать будут с нашими артистами, — рассказал „Новому Калининграду“ художественный руководитель Драмтеатра Александр Федоренко. — Это будет площадной уличный спектакль, где нет диалога. Это будут маски, костюмы, завязанная на Канте история, будут визуально обыгрываться цитаты философа. <...> Режиссер долго общалась с кантоведом из Санкт-Петербурга, проверяла на нем концепцию спектакля».

По словам Александра Федоренко, впервые спектакль покажут на ежегодном Балтийском культурном форуме в Светлогорске. В дальнейшем его хотят играть в башне «Врангель», если позволят работы по ее реконструкции.

В прошлом году уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» стал участником фестиваля «Башня» в Калининграде. На стадионе «Балтика» артисты представили постановку Moonsters.