После «Башни»: в облдрамтеатре рассказали, что ждет зрителей в июне

Театральный фестиваль «Башня» (16+) посетили более трех тысяч зрителей. Об этом сообщила пресс-служба регионального правительства со ссылкой на худрука облдрамтеатра Александра Федоренко.

«Мы уже планируем программу „Башни“ на следующий год и отдельно прорабатываем специальную программу, — сообщил Федоренко. — Несмотря на то, что театральный сезон закончился, мы продолжаем работать в июне: впереди у нас обменные гастроли с Ульяновском».

Как уточнил Александр Федоренко, Ульяновский драматический театр И. Гончарова представит в Калининграде с 13 по 16 июня постановки «Ромео и Джульетта» (16+), ироническую комедию Карине Ходикян «Любовный квадрат» (16+), спектакль «Бедная Лиза» (12+) по повести Николая Карамзина и музыкальную комедию Владимира Гуркина «Кадриль» (16+). Обмен театральными командами организован в рамках федеральной программы «Большие гастроли». Билеты доступны по Пушкинской карте.

Кроме того, в первый летний месяц Калининградский драмтеатр будет активно встречаться со зрителями на площадках города. Уличный спектакль «Не КАНТовать» (12+), приуроченный к юбилею философа Иммануила Канта, покажут в исторической локации башни Врангеля с 6 по 23 июня. Также в июне продолжит курсировать по городу вечерний театральный трамвай «Путешествие налегке» (16+). Расписание театральных рейсов со 2 по 23 июня — на сайте театра.