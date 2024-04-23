Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта

Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта Не кантовать: в башне «Врангель» сыграли спектакль про Канта

К 300-летию Иммануила Канта в башне «Врангель» сыграли спектакль «Не кантовать!» (12+). Его постановкой занимался уличный театр «Странствующие куклы господина Пэжо» из Санкт-Петербурга по заказу Калининградского драмтеатра. Местным зрителям этот коллектив знаком по спектаклю Moonsters (0+) про сказочных существ с головами-месяцами, который в прошлом году показали на стадионе «Балтика» в рамках фестиваля «Башня».

На этот раз авторы постановки с любовью и иронией представили современное отношение к образу великого философа (его персонаж в спектакле облачен в маску с выражением лица, слегка обезумевшим от звездного неба над головой). «Уличный театр, если он не носит только развлекательный характер, очень сложен, — говорит режиссер и художник постановки Анна Шишкина. — Мы говорим здесь на уровне интеллектуального балагана. Идею подсказала сама дуальность Канта. В нашем обычном понимании, он, с одной стороны, странный маленький человечек, а с другой — великий мыслитель. Нам стало интересно порассуждать на эту тему языком гротеска и лирики. Кроме того, захотелось услышать личное отношение местных актеров к Канту: как они понимают это явление».

Сидячие места для зрителей не предполагаются, поэтому калининградцы отважно смотрели 45-минутные приключения Иммануила Канта, стоя под дождем, но зрителей хватало как на территории башни «Врангель», так и за воротами. Информации о новых показах спектакля «Не кантовать!» на сайте Драмтеатра пока нет, однако руководство театра уже заявляло о планах играть его на постоянной основе.

Фото: Юлия Власова / Новый Калининград

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