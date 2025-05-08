В Калининграде юбилейный конкурс «Русский Гофман» откроют бесплатным спектаклем

Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
Фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»
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Во вторник, 13 мая, в большом актовом зале историко-художественного музея состоится спектакль Жена Марадоны" (16+). Он станет изюминкой открытия 10-го юбилейного литературного конкурса «Русский Гофман». Об этом «Новому Калининграду» сообщил председатель калининградской писательской организации Борис Бартфельд.

«В калининградской премьере современной пьесы „Жена Марадоны“ сыграют известные актёры московского театра „Сфера“ Екатерина Ишимцева и Павел Гребенников. Спектакль по новой пьесе Максима Замшева посвящён вечной теме — отношениям между Мужчиной и Женщиной. Хореограф — Пётр Казьмирук (Большой театр)», — уточнил Борис Бартфельд.

Начало спектакля в 17 часов. Вход свободный. Адрес историко-художественного музея: ул. Клиническая, 21.

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