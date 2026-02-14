«Пламя Саурона»: как прошло закрытие «Большого дебюта»

В Калининграде прошла церемония закрытия молодежной программы для театральных и кинематографических вузов страны «Большой дебют» (12+). Корреспонденты «Нового Калининграда», посетив это мероприятие, прониклись духом студенческого праздника и еще раз убедились в том, что у отечественного театра и, в частности, театра музыкального, есть будущее.

«Большой дебют» стал завершающим аккордом Национального фестиваля и премии «Музыкальное сердце театра», которые проводились осенью 2025-го и зимой 2026 года в Северо-Западном федеральном округе. В Калининграде в рамках программы «Большого дебюта» свои дипломные постановки представили студенты Всероссийского государственного университета кинематографии имени С. А. Герасимова, Российской академии имени Гнесиных, театрального института Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова и Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ).

Помимо спектаклей, в новом, похожем на зиккурат, здании местного филиала РГИСИ прошли мастер-классы и творческие лаборатории под руководством именитых педагогов.

Программа «Большого дебюта» в Калининграде завершилась кукольным спектаклем студентов из Саратова «Волшебное колечко: история в песнях».

На министра по культуре и туризму Калининградской области Андрея Ермака он произвел сильное впечатление. «Меня просто переполняют эмоции, — признался он в беседе с журналистами. — С одной стороны, это сказка, с другой, они (молодые артисты — прим. „Нового Калининграда“) продемонстрировали широкие возможности современного театра: потрясающую работу с куклами, замечательный вокал... Ребята учатся на четвертом курсе, но видно, что это уже состоявшиеся артисты. Хочется пожелать им удачи. Они большие молодцы».

Ермак рассказал, что, наблюдая за игрой актеров, он вспомнил, как начиналась история строительства филиала РГИСИ. «В январе 2019 года стояла примерно такая же погода, но здесь, на Октябрьском острове, не было ничего, а теперь мы сидим в потрясающем учебном театре, в котором можно проводить такие грандиозные мероприятия».

Официальная речь Ермака со сцены оказалась короткой. «Ребята, вы просто круто все сделали сейчас, — сказал он студентам. — Вы — красавчики. Это был не просто огонь, это было пламя Саурона».

На закрытии прозвучало много теплых слов. Директор театрального института при Саратовской консерватории Роман Сопко напомнил, что церемония закрытия проходит в пятницу 13-го, но выразил надежду, что «никакие темные силы не могут сломить ту молодую энергию, которой наполнен зал». Художественный руководитель Детского музыкального театра юного артиста, мастер ГИТИСа, заслуженный артист Российской Федерации Александр Федоров подошел к выступлению весьма рационально. Как выяснилось, у его супруги 13-го февраля — день рождения. Он включил на телефоне видеосвязь, и большой, наполненный веселыми студентами зал от души её поздравил.

Церемония закрытия фестиваля вообще прошла на удивление тепло, по-домашнему. Было много песен, танцев, много импровизаций и смеха.

После нее удалось пообщаться с некоторыми молодыми артистами. Игорь Зоров — студент «Гнесинки», исполнявший главную роль в спектакле «Женитьба Бальзаминова» (12+) — признался, что внимательно смотрел одноименный фильм 1964 года, но не пытался копировать игру Георгия Вицина. «Я вжился в роль Бальзаминова, этот персонаж стал мне близок, и я в определенном смысле начал испытывать к нему симпатию, — сказал молодой артист. — Он весьма своеобразный, очень хитрый, но мне он все равно нравится». Игорь довольно высоко оценил сцену местного филиала РГИСИ, особо отметив акустику зала. «Это пространство реального театра, — поддержала его студентка театрального института Саратовской консерватории имени Л. В. Собинова Анастасия Крылова. — Чудесная акустика, хорошее оборудование. Нам все очень понравилось. Хорошее место для обучения актерскому мастерству».

Студентка четвертого курса РГИСИ Лю Сыци — родом из Китая. На ее родине, как она рассказала, хорошо известна система Станиславского, но не так много информации о современном российском театре. В Санкт-Петербурге, где учится Лю Сыци, есть возможность изучить самые свежие тенденции.

К сожалению, почти никто из студентов, с которыми удалось поговорить, практически нигде в Калининграде, кроме Октябрьского острова не был. Времени хватило только на репетиции и выступления. Ну ничего. Какие их годы! Они еще приедут сюда на гастроли в составе самых известных театров.

Текст: Кирилл Синьковский, фото: Юлия Власова / «Новый Калининград»