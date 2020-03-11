Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград

Калининградский зоопарк переходит на новый режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.

С 15 марта зоопарк планирует работать с 9:00 до 19:00, кассы — с 9:00 до 18:00, павильоны — с 9:00 до 18:45 (каждый четверг Тропический дом закрывается в 18:00).

Напомним, сейчас в подмосковном Жуковском идут работы над новыми скульптурами животных для входной группы Калининградского зоопарка. Специалисты создают фигуры медведя, морского котика, пингвина, леопарда, сибирского горного козла и сипа.


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