Калининградский зоопарк переходит на весенний режим работы

Калининградский зоопарк переходит на новый режим работы. Об этом сообщили в пресс-службе учреждения.
С 15 марта зоопарк планирует работать с 9:00 до 19:00, кассы — с 9:00 до 18:00, павильоны — с 9:00 до 18:45 (каждый четверг Тропический дом закрывается в 18:00).
Напомним, сейчас в подмосковном Жуковском идут работы над новыми скульптурами животных для входной группы Калининградского зоопарка. Специалисты создают фигуры медведя, морского котика, пингвина, леопарда, сибирского горного козла и сипа.
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