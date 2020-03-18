Калининградский зоопарк вдвое снижает стоимость билетов для взрослых

Калининградский зоопарк в два раза снижает стоимость билетов для взрослых. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«С сегодняшнего дня и до конца карантина в два раза снижается стоимость входных билетов для взрослых. Было — 300 рублей, стало — 150. Стоимость льготных билетов без изменений. Раз уж ползоопарка закрыто, должны же мы вам хоть как-то это компенсировать. В общем, приходите гулять и дышать свежим воздухом», — говорится в сообщении.

Ранее зоопарк решил закрыть все павильоны с 18 марта. Во время карантина посетители не смогут попасть в дом птиц и дом тропических птиц, террариум, аквариум, тропический дом, бегемотник, на детскую контактную площадку «Прыг-скок», в павильоны тапиров, жирафов, слонов, капибар и карликового бегемота, конференц-зал и музей.

Дополнено: Калининградский зоопарк решил отменить снижение стоимости билетов. Взрослые смогут попасть в зоопарк по прежней цене в 300 рублей.