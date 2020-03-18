Калининградский зоопарк вдвое снижает стоимость билетов для взрослых

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
Продолжение: Калининградский зоопарк передумал снижать стоимость билетов
Все новости по теме: Жизнь животных

Калининградский зоопарк в два раза снижает стоимость билетов для взрослых. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«С сегодняшнего дня и до конца карантина в два раза снижается стоимость входных билетов для взрослых. Было — 300 рублей, стало — 150. Стоимость льготных билетов без изменений. Раз уж ползоопарка закрыто, должны же мы вам хоть как-то это компенсировать. В общем, приходите гулять и дышать свежим воздухом», — говорится в сообщении.

Ранее зоопарк решил закрыть все павильоны с 18 марта. Во время карантина посетители не смогут попасть в дом птиц и дом тропических птиц, террариум, аквариум, тропический дом, бегемотник, на детскую контактную площадку «Прыг-скок», в павильоны тапиров, жирафов, слонов, капибар и карликового бегемота, конференц-зал и музей.

Дополнено: Калининградский зоопарк решил отменить снижение стоимости билетов. Взрослые смогут попасть в зоопарк по прежней цене в 300 рублей. 


Тема в развитии

Самое читаемое:

Все новости за день
[x]


Комментарии

prealoader
prealoader
???
Реклама О проекте Контакты Карта сайта Статистика Политика конфиденциальности Согласие на обработку
персональных данных

© 2003-2020 «Новый Калининград.Ru».

Свидетельство о регистрации СМИ: Эл № ФС77-43520, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 17 января 2011 г.

18+ Данный сайт не предназначен для просмотра лицам младше 18 лет.

Любое использование, либо копирование материалов или подборки материалов сайта, элементов дизайна и оформления допускается только с письменного разрешения правообладателя - ЗАО "Твик Маркетинг".

Адрес: г. Калининград, ул. Гаражная 2, офис 310, 307

Учредитель: ЗАО "Твик Маркетинг"

Главный редактор: Туголуков Д.А.

Редакция: +7 (4012) 99-21-76

Реклама: +7 (4012) 31-07-07

Афиша:

Техподдержка:

Общие вопросы:


Материалы с пометкой «Бизнес», «Выборы 2018», «Партнерский материал», «ПМ», «PR» публикуются на правах рекламы.

Нашли ошибку? Cообщить об ошибке можно, выделив ее и нажав Ctrl+Enter