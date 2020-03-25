Калининградский зоопарк просит финансовой поддержки у посетителей

Виталий Невар / Новый Калининград
Виталий Невар / Новый Калининград
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Калининградский зоопарк объявил сбор денег. Сообщение об этом опубликовано в группе учреждения «ВКонтакте».

«Дорогие друзья, мы сожалеем о сложившейся ситуации и понимаем, что снижение стоимости билета было бы адекватной мерой после закрытия павильонов. Однако не делаем этого, чтобы не создавать рост посещаемости в условиях сложной эпидемиологической обстановки. Но наших животных по-прежнему надо кормить и содержать. И здесь нам очень нужна ваша поддержка», — обратились сотрудники зоопарка к посетителям.

Перечислить деньги можно на официальном сайте зоопарка. Средства пойдут за закупку кормов для животных. «А если закрытые павильоны и прежняя стоимость билетов вас не останавливают, тогда добро пожаловать! Ведь Калининградский зоопарк обладает богатейшей ботанической коллекцией. И сейчас наступает ее время, время пробуждения, время цветения, время роста. Приходите, посмотрите на наш зоопарк. Мы надеемся на ваше понимание и поддержку в эти непростые времена», — говорится в сообщении.

Ранее Калининградский зоопарк закрыл все павильоны из-за угрозы распространения новой коронавирусной инфекции.

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