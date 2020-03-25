Литва решила продлить закрытие границ для иностранцев до 13 апреля

Власти Литвы решили продлить карантин в стране до 13 апреля включительно. Об этом сообщает Delfi.lt со ссылкой на BNS.



«На время карантина ограничен выезд из страны и въезд в неё, запрещены массовые мероприятия, закрыты кафе, многие магазины, различные услуги. Также не работают образовательные учреждения, жителям рекомендовано работать из дома», — отмечает издание.

По состоянию на 25 марта количество заражённых коронавирусом в соседней республике составляет 255, четыре человека умерли. Карантин действует в стране с 16 марта. Транзит для иностранцев, которым необходимо вернуться в свои государства, продлён до 26 марта.

Стоит отметить, что в Польше также решили продлить закрытие границ до 13 апреля. С 20 марта в соседней республике введён режим эпидемии.