На входе в Калининградский зоопарк устанавливают новые бронзовые скульптуры (фото)

На входе в Калининградский зоопарк устанавливают новые бронзовые скульптуры животных. Об этом сообщается на странице учреждения в Facebook.

«Семь раз примерь, один — установи! Незыблемая аксиома, которой мы сегодня и воспользовались в процессе установки скульптур. С первого захода сделать работу идеально не удалось. А нам хочется, чтобы все было под шнурок, делаем то на века) Так что завтра продолжаем. Такую бронзовую красоту просто невозможно установить абы как», — говорится в посте.

Напомним, прежние скульптуры животных (моржа, пингвина, медведя, горного козла, сипа, леопарда, льва и львицу с детенышами) демонтировали в марте. Проведенный в 2017 году осмотр показал, что бетонные изваяния находятся в аварийном состоянии, поскольку стоят под открытым небом более 60 лет. 15 млн рублей на замену скульптур выделены из резервного фонда регионального правительства в прошлом году.