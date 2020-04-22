Лисёнка Куршика угостили пасхальным яйцом (видео)

Лисёнка Куршика, живущего на территории визит-центра Куршской косы, угостили пасхальным яйцом. Видео опубликовал директор нацпарка Анатолий Калина на своей странице в Facebook.
На записи видно, как Куршику дают очищенное яйцо, и он с удовольствием его съедает. «И Куршику досталось пасхальное яичко», — прокомментировал видео Анатолий Калина.
Лисёнка нашли 10 мая 2018 года. Неизвестные подкинули коробку с детенышем на КПП нацпарка, и зверька оставили в заповеднике. Имя для него выбрали голосованием в Facebook.
Комментарии